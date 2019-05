Pas loin d'un point bas court terme Envoyer par e-mail :

Les scores à la baisse sont sans précèdent depuis début janvier 2019. A l’intérieur du Dow Jones, seulement trois valeurs restent dans le vert sur les cinq jours glissants (Chevron, McDonald’s et Procter & Gamble).

A part ces valeurs défensives, la dégradation se généralise, marquée par des écarts significatifs sur Apple et Intel, à plus de 10% de pertes. Microsoft, en ne cédant que 1.3%, valide sa place de leader dans le classement des capitalisations mondiales, avec 945 millions de dollars.



Graphiquement, en données journalières, les cours retombent brutalement de leur plus haut pour revenir en quelques séances sur la moyenne mobile 100 jours. L’ajustement est violent et rapide. Le point intermédiaire n’a pas empêché la clôture récente, en dessous de cette dernière.

De ce fait, le marché a surement développé la quasi intégralité de la jambe de correction. Un excès peut éventuellement se produire jusque 25050 points mais en intensifiant le contexte de survente.

Le consensus acheteur peut donc se remettre en place prochainement pour viser une relance en direction des 26140 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.