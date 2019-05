Proche du zénith Envoyer par e-mail :

Le Dow Jones progresse de 9.3% depuis le début d’année mais reste le seul, dans la trilogie des grands indices de Wall Street, à ne pas atteindre de plus hauts historiques. En effet, le Nasdaq100 et le S&p500 viennent d’effacer des tablettes les points hauts de 2018 pour y inscrire de nouveaux records. La nouvelle « ancienne star » se nomme Microsoft, qui a repris, suite à ses publications qualitatives, la première place à Apple.La compagnie dirigée par Satya Nadella se positionne en tête des performances sur la semaine glissante, en compagnie de Walt Disney qui gagne 5.8% sur la même séquence temporelle. Le rebond du secteur de la santé se confirme, à l’image de l’Unitedhealth qui se valorise de 4.5% mais qui demeure toujours en négatif sur 2019 de 4%, tout comme Pfizer (-8%) et Walgreens Boots Alliance (-22%), composantes du même compartiment sectoriel.Graphiquement, en données journalières, les investisseurs voudront certainement aller tester le dernier plus haut historique à 26951 points. L’orientation sans équivoque des moyennes mobiles jours valide une tendance de fond très positive. Il faudrait un repli sous 26060 points pour détecter un premier signe de fragilisation à court terme. Cette consolidation ouvrirait la voie pour retourner sur le support des 25400 points.

