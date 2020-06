Retracement de grande envergure Envoyer par e-mail :

Le Dow Jones vient d’accomplir une relance de grande envergure (+37%) depuis le point bas des 18 600 points. Le retracement reste marqué puisque les trente composantes de l’indice new-yorkais affichent des gains. L’ouverture des économies et la dimension stratosphérique des plans de relance prennent le pas sur les tensions géopolitiques, la chute du PIB américain et la forte augmentation du taux de chômage. Parmi les grands gagnants de cette remontée dynamique, Chevron rebondit violemment (+73%), aidé par la reprise du pétrole. Nike progresse également de 58% alors que le géant Apple se ressaisit de 43%. La hausse de la marque à la pomme lui redonne, par ailleurs, la première place du classement des capitalisations mondiales. Techniquement, les cours évoluent depuis plusieurs séances au-delà des 25 250 points qui correspondent à 61.8% de retracement de Fibonacci. Le potentiel d’aller plus haut reste important, ce qui donne du crédit à la cible des 27 000 points. Les moyennes mobiles sont placées en soutien et, de par leur orientation, valident une tendance positive. Il faudrait un repli sous 23 000 points pour trouver une configuration plus négative.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.