Un mois de hausse annihilé en quelques heures

Les valeurs américaines rentrent dans une phase de consolidation standard même si le décrochage a généré une recrudescence du stress. Les interventions de D. Trump à propos des nouvelles taxes sur le commerce international ont entrainé des prises de bénéfices sur le Dow Jones. Les deux jours de baisse ont annihilé la hausse du mois . Quelques dossiers restent néanmoins en positif sur cette séquence temporelle comme Walt Disney (+11.8%) ou encore Unitedhealth ( +10%), des valeurs plutôt défensives. En revanche, Home Dépôt (-9%) et Cisco (-6.7%) ont montré plus de faiblesse au cours de cette période de référence. Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent au contact du support à 27 330 points. Ce repli en forme de pullback sur une ancienne résistance parait légitime après le puissant rallye du dernier mois. La rapidité de la baisse génère une réelle alerte sur la capacité du Dow Jones à refaire des plus hauts.

Par conséquent, la neutralité s’impose tant que 27 330 points est maintenu. En revanche une cassure de ce niveau entrainerait l’indice américain dans un schéma davantage négatif, avec comme cible baissière les 26 750 points. >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.