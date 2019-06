Un mois de juin historique Envoyer par e-mail :

Le récent communiqué de la Fed est venu confirmer les anticipations de marchés sur un allègement des taux à venir. Résultat, les indices maintiennent leur cap à la hausse, à l’image du Dow Jones qui revient tester ses plus hauts historiques, portant ainsi ses gains 2019 à 15%. Depuis le début du mois, c’est plus de 2000 points de hausse sur le Dow Jones.Cette reprise concerne les 30 composantes, toutes empruntant un parcours haussier au cours de cette séquence mensuelle. Les GAFA « mènent la danse », avec Apple qui gagne 13% ainsi que Microsoft (11%). La société de Redmond consolide ainsi sa place de numéro un mondial en termes de capitalisation.Graphiquement, en données journalières, les cours sont revenus à toute vitesse au contact de la ligne historique des 26830 points. Le mouvement de latéralisation à moyen terme entre la borne basse des 24810 points et la résistance déjà citée pourrait connaitre un débordement graphique. Cette extension ouvrirait la voie à de nouvelles cibles haussières jamais testées à ce jour, vers 27500/28000 points. A contrario, un nouveau blocage des prix militerait pour un retour en direction des moyennes mobiles concentrées actuellement vers la plage de prix proche des 25870 points.

