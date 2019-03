Un mois glissant nul de performance Envoyer par e-mail :

En revanche, les GAFA se montrent dynamiques, à l’image de Microsoft (+9.8%) et Apple (+8.4%) qui forment le duo de tête sur cette séquence temporelle. Intel suit avec un parcours haussier de 5.4%. A l’inverse Boeing, plus forte pondération de l’indice, de par le montant nominal de son action, chute de 11% suite aux différents accidents concernant son 737 MAX.



Techniquement, en données journalières, le Dow Jones marque un petit peu d’indécision depuis le premier contact des 26250 points mais respecte le tracé de la moyenne mobile 20 séances. Les cours reviennent tester la zone pertinente et son franchissement ouvrait la voie pour rejoindre les plus hauts historiques situés à proximité des 26830 points. A l’inverse un repli en direction des 25050 points confirmerait la phase d’hésitation entamée début mars. Le verdict devrait tomber rapidement dans les prochaines séances.

