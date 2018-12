Bourses: la Fed envoie Wall Street dans le mur, les places mondiales suivent

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes et asiatiques décrochaient jeudi au lendemain des lourdes pertes de Wall Street provoquées par les annonces de la banque centrale américaine, mettant à mal d'éventuelles tentatives de rebond avant Noël.

A 09H52 GMT, l'Eurostoxx reculait de 1,23%. A Paris, l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris fléchissait de 1,45%, atteignant son plus bas en séance depuis deux ans (à 4.685,61 points). Son pendant allemand le Dax cédait 0,98% et l'indice FTSE à Londres perdait 0,99%.

En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a dévissé de 2,84% tombant à son plus bas de clôture en près de 15 mois. La Bourse de Hong Kong a terminé en repli de 0,94% et l'indice composite de Shanghai a cédé 0,52%.

Les indices européens considèrent que la Fed est allée "à l'encontre des anticipations du consensus" des analystes et qu'elle n'est "pas assez prudente" face aux incertitudes économiques, soulignent les experts de Mirabaud Securities Genève.

"Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n'a pas réussi à rassurer les investisseurs qui craignent que le resserrement de la politique monétaire n'étouffe la croissance économique", estime Naeem Aslam, analyste de Think Markets.

"Le fait que la Fed a annoncé des hausses graduelles des taux en 2019 a suffi à écraser tout optimisme" parmi les investisseurs qui estiment que les conditions financières vont "créer de graves problèmes de liquidités", note-t-il.

L'institution monétaire américaine a, sans surprise, augmenté encore une fois ses taux directeurs d'un quart de point, faisant fi des pressions du président américain Donald Trump, et prévoit désormais deux hausses de taux l'an prochain au lieu de trois, malgré les inquiétudes sur la croissance.

La Fed table désormais sur une hausse du Produit intérieur brut américain de 3% cette année et de 2,3% l'an prochain, contre respectivement 3,1% et 2,5% lors de ses projections publiées en septembre. Malgré ce ralentissement en vue, elle juge toujours les risques sur les perspectives économiques "globalement équilibrés".

"Le message qu'elle envoie est que la croissance économique reste solide et que les membres du Comité monétaire (FOMC) ne sont impressionnés ni par les violents mouvements de marché de cette fin d'année ni par les tweets présidentiels" de Donald Trump opposé à un relèvement des taux, observe le courtier Aurel BGC.

"La Fed va être jugée responsable de la baisse des marchés, mais Donald Trump l'est pourtant davantage", car il "ancre l'idée que la Fed pourrait commettre une erreur de jugement", souligne-t-il.

"Là où le bât blesse, c'est que le marché attendait un signal clair et direct indiquant que la Fed allait se mettre en mode pause", explique Christopher Dembik, responsable de la recherche économique au sein de Saxo Banque.

"La réaction initiale négative du marché s'explique par un décalage entre les attentes des investisseurs et la réalité économique. Beaucoup d'intervenants de marché ont douté ces dernières séances de la possibilité même d'une hausse des taux en décembre et une plus importante proportion attendait un message allant dans le sens du statu quo monétaire en 2019", selon lui.

Dans une période compliquée, où les marchés en manque complet de visibilité sont soumis à une forte volatilité, les tentatives de rebond ont souvent été avortées au profit de simples sursauts techniques. Les analystes ne voient pas l'horizon s'éclaircir d'ici à la fin de l'année.

"A moins que les investisseurs prennent un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé et relativisent, on peut clairement dire ce jeudi que la probabilité d'un rallye (ndlr: une reprise haussière des marchés) de Noël est proche de zéro", prévient M. Dembik.

Et ce, même si en zone euro, la fin du bras de fer entre Rome et Bruxelles sur le budget italien a ôté une source d'incertitude aux investisseurs. Car "d'autres risques subsistent dont un 'non-accord' sur le Brexit et un ralentissement en Chine", avec en toile de fond, le conflit commercial, souligne Fabian Gmuender chez UBS.

afp/jh