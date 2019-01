États-Unis : l'indice PMI des services se replie légèrement

04/01/2019 | 16:14

L'indice final IHS Markit de l'activité de services aux États-Unis s'établit à 54,4 en décembre, en légère baisse par rapport à novembre (54,7).



Il est néanmoins supérieur à l'estimation flash (53,6).



Les données de décembre compilées par IHS Markit mettent ainsi en avant une nouvelle expansion solide des commandes dans ce secteur, notamment dans le cadre de commandes régulières.



Pour rappel, le seuil des 50 marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur : plus l'indice est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance est soutenu.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.