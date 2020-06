Marché : séance très irrégulière à Wall Street

15/06/2020 | 07:35

Wall Street a connu une séance très irrégulière, alternant rebond et vagues de dégagement.



A 2 heures de la clôture, les 3 indices étaient dans le rouge (le Nasdaq perdait jusqu'à -0,7%) mais au final, le Dow Jones rebondit de +1,9% (vers 25.600), le S&P500 de +1,3% à 3.041 et le Nasdaq de +1% (vers 9.590), dans le sillage des compagnies aériennes (+19% sur United Airlines, +16,5% pour American Airlines, Delta +11,9%, Southwest +9,3%).



Sur la semaine, le Dow Jones cède -5,6%, le S&P 500 de -4,8% et le Nasdaq de -2,3%.



Les opérateurs demeurent nerveux après le trou d'air de -6,5% de jeudi, le VIX a longtemps flirté avec les 40 avant de se détendre in extremis de -13,5% vers 35,2... mais il affiche +40% sur la semaine.



Pas grand chose à voir avec les données macroéconomiques US du jour : les opérateurs ont pris connaissance des prix à l'importation aux États-Unis qui ont augmenté de 1% en mai par rapport au mois précédent selon le Département du Travail, (le consensus attendait 0,7%) et restent quasi stables à +0,1% hors produits pétroliers.



De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 0,5% le mois dernier en données brutes (+0,6% hors produits agricoles) ,mais reculent de -6% sur 12 mois écoulés.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan ('UMich') ressort à 78,9 en estimation préliminaire pour juin, contre 72,3 le mois dernier, et alors que les économistes ne l'anticipaient en moyenne que vers 76.



Le Nasdaq a limité la casse cette semaine grâce aux GAFAM (qui ont pulvérisé leurs records absolus de concert mercredi (+Letflix, Tesla et Nvidia) et ce vendredi grâce à Expedia +6,2%, Adobe +4,9%, NXP +4%, Cisco et Netapp +3,2%, Splunk +3%, Facebook +1,9%...



Au lendemain d'une lourde chute, le secteur pétrolier se redresse avec Occidental +6,3%, Marathon +5,1%, Valero et Devon +5%, Halliburton +4%, Conoco +3,7%, Exxon +2,1% mais Oneok lâchait -3,5%,



Des rachats également sur les bancaires (-8% la veille) avec Citigroup +8%, Wells Fargo +4,4%, Bank of America +3,6%, Goldman Sachs +3,9%, JP Morgan +2,8%...



