Nouveau coup de tabac à Wall Street à la fin d'une journée tourmentée

Graphique DJ INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DJ INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Palmarès DJ INDUSTRIAL AMERICAN EXPRESS COMPANY 96 -7.07% PROCTER & GAMBLE COMPANY 111.59 -7.43% CISCO SYSTEMS, INC. 37.05 -7.56% UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 105.435 -11.67% BOEING COMPANY (THE) 189.08 -18.15% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.