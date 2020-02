28/02/2020 | 14:38

Les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une croissance de 0,3%.



De leur côté, les revenus des ménages ont progressé de 0,6% en janvier, alors que le consensus de marché n'en attendait qu'une progression de 0,3%. En décembre 2019, les dépenses et revenus avaient augmenté de 0,4% et de 0,1% respectivement.



