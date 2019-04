17/04/2019 | 16:14

Conformément à la prévision moyenne des économistes, les stocks des grossistes ont augmenté de 0,2% en février aux États-Unis, selon les chiffres du Département du Commerce publiés ce mercredi en milieu d'après-midi.



Cette nouvelle augmentation fait suite à une précédente progression de 1,2% (chiffre non révisé) en janvier. Par rapport à leur niveau un an auparavant, les stocks des grossistes se sont accrus de 6,9% en février.



