USA : +0,4% de dépenses des ménages en juillet

30/08/2018 | 14:44

Conformément au consensus, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel en juillet, d'après le Département du Commerce, après une hausse similaire le mois précédent.



Les revenus des ménages aux Etats-Unis ont eux progressé de 0,3% le mois dernier, à comparer à une hausse de 0,4% attendue en moyenne par les économistes, et après une augmentation là aussi de 0,4% au mois de juin.



Toujours par rapport au mois précédent, l'indice des prix 'PCE' s'est accru en juillet de 0,1% en données brutes et de 0,2% en excluant l'alimentation et l'énergie (+2,3% et +2% respectivement en rythme annuel).



