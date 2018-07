USA : +0,4% de dépenses des ménages en juin

31/07/2018 | 14:45

Conformément au consensus, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel en juin, d'après le Département du Commerce, après une hausse de 0,5% le mois précédent.



Les revenus des ménages aux Etats-Unis ont eux aussi progressé de 0,4% en juin, là aussi en ligne avec la hausse attendue en moyenne par les économistes, et après une augmentation similaire au mois de mai.



Toujours par rapport au mois précédent, l'indice des prix 'PCE' s'est accru en juin de 0,1% en données brutes comme en excluant l'alimentation et l'énergie (+2,2% et +1,9% respectivement en rythme annuel).



