USA : -0,7% de commandes à l'industrie en mai

03/07/2019 | 16:13

Les commandes à l'industrie américaine ont baissé de 0,7% en mai par rapport au mois précédent, d'après le Département du Commerce, alors que les économistes anticipaient en moyenne un repli de 0,1%.



Cette baisse nettement plus sensible que prévu intervient après une contraction de 1,2% en avril, chiffre révisé par rapport à une estimation initiale qui était de -0,8%.



