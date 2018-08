USA : +2,9% de productivité au 2e trimestre

15/08/2018 | 14:40

La productivité non agricole des États-Unis a augmenté de 2,9% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2018, d'après l'estimation préliminaire du Département du Travail, là où le consensus n'attendait qu'une hausse de 2,5%.



Cette hausse plus sensible que prévu de la production non agricole par heure travaillée traduit une augmentation de 4,8% de la production pour une croissance de 1,9% seulement du nombre d'heures travaillées.



Compte tenu d'une hausse de 2% du salaire horaire, l'augmentation de la productivité non agricole s'est accompagnée d'une diminution de 0,9% du coût unitaire du travail (contre une progression de 0,3% attendue en moyenne par les économistes).



