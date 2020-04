USA : -27.000 emplois privés en mars (ADP)

01/04/2020 | 14:27

Le secteur privé américain a détruit 27.000 emplois le mois dernier, à en croire le cabinet de services aux entreprises ADP, un nombre à comparer toutefois à une prévision moyenne des analystes qui s'établissait à une perte de 150.000.



Cette publication témoigne donc d'un net retournement par rapport aux 179.000 créations de postes enregistrées en février, chiffre d'ailleurs un peu révisé par rapport à une estimation initiale qui était de 183.000.



Dans le détail, ADP précise que 90.000 emplois ont été supprimés dans les petites entreprises au mois de mars, alors que les moyennes et grandes entreprises en ont généré respectivement 7.000 et 56.000.



