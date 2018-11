USA : PMI composite en légère baisse en novembre

23/11/2018 | 15:58

La croissance du secteur privé américain se montre un peu moins vigoureuse ce mois-ci, à en croire l'indice PMI composite calculé par IHS Markit, qui s'établit à 54,4 en estimation flash, contre 54,9 en octobre.



Pour rappel, le seuil des 50 marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur privé américain : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.



Si les secteurs manufacturier et des services affichent tous deux des taux d'expansion résilients, IHS Markit pointe une perte de vitesse dans la croissance des nouvelles affaires, les carnets de commandes connaissant leur plus faible amélioration depuis décembre 2017.



