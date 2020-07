USA : PMI composite révisé à 47,9 en juin

06/07/2020 | 15:58

La contraction de l'activité dans le secteur privé américain a ralenti plus fortement qu'estimé initialement en juin, au vu de l'indice PMI composite d'IHS Markit qui ressort à 47,9, contre 46,8 en estimation flash et 37 au titre de mai.



Pour rappel, le seuil des 50 marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur privé américain : plus l'indice est bas en-dessous de ce niveau, plus le rythme de la contraction sectorielle est soutenu.



'Le besoin de réintroduire des confinements pour combattre une seconde vague d'infections au coronavirus pourrait conduire à un retour de la récession', prévient toutefois Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.