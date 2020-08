USA : PMI manufacturier au-dessus de 50 en juillet

03/08/2020 | 16:04

L'activité dans le secteur manufacturier américain a renoué timidement avec l'expansion en juillet, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit pour ce secteur, qui est ressorti à 50,9 (contre 49,8 en juin), niveau toutefois un peu en dessous de l'estimation flash de 51,3.



Pour rappel, le seuil des 50 marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur manufacturier des Etats-Unis : plus l'indice est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance est soutenu.



'Le gros de l'amélioration récente de la production semble avoir été tiré par le redémarrage du travail dans des usines, plutôt que le reflet d'un redressement de la demande', commente Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit.



