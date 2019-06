USA : baisse de -0,9% des mises en chantier en mai

18/06/2019 | 14:44

Les mises en chantier de logements ont baissé de -0,9% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) en mai aux Etats-Unis, à 1.269.000 en nombre annualisé, là où le consensus, plus pessimiste, n'en espérait que 1.239.000.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, est quant à lui resté presque stable (+0,3%) à 1.294.000, s'établissant ainsi presque en ligne avec les 1.296.000 que les économistes anticipaient en moyenne.



Le Département du Commerce ajoute que par rapport au mois correspondant en 2018, les mises en chantier ont reculé de -4,7% et les permis de construire de logements américains de -0,5%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.