USA : commandes de biens durables meilleures que prévu

25/06/2020 | 16:02

Après un plongeon de 18,1% en avril, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont rebondi de 15,8% au mois de mai selon le Département du Commerce, surpassant ainsi le consensus qui visait une progression de l'ordre de 10%.



'Les commandes de biens durables devraient avoir été soutenues par la réouverture des usines', estimait ce matin Aurel BGC, ajoutant que la qualité de cette statistique sera meilleure après les difficultés de collecte de données aux mois de mars et d'avril.



'Toutefois, ce rebond ne doit pas faire illusion. L'incertitude sur les perspectives de demande devrait induire un comportement très prudent des chefs d'entreprise dans la gestion de leurs stocks et dans leur comportement d'investissement', nuançait-il.



