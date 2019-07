USA : commandes de biens durables supérieures aux attentes

25/07/2019 | 14:41

Le Département du Commerce fait état d'une augmentation de 2% des commandes de biens durables aux États-Unis en juin, là où les économistes n'espéraient en moyenne qu'un rebond de 0,8%.



Ce rebond nettement plus fort que prévu intervient toutefois après une chute de 2,3% le mois précédent, chiffre révisé par rapport à une estimation initiale qui était de -1,3%.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile et dont les commandes ont grimpé de 3,8% en juin, le niveau des commandes a augmenté de 1,2%, contre un consensus de +0,2%.



