USA : créations d'emplois inférieures aux attentes en août

06/09/2019 | 14:41

L'économie américaine n'a généré que 130.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où le consensus en espérait 165.000, et le taux de chômage est resté, comme prévu, inchangé à 3,7%.



Le rapport précise que le taux de participation au marché du travail a augmenté légèrement à 63,2% et que le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricole a progressé de 3,2% en rythme annuel.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, passant de +193.000 à +178.000 pour juin et de +164.000 à +159.000 pour juillet, ce qui implique donc un solde net de -20.000.



