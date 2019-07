USA : créations d'emplois supérieures aux attentes

05/07/2019 | 14:40

L'économie américaine a généré 224.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où le consensus n'en espérait que 160.000, mais le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,7%, alors qu'il était attendu stable à 3,6%.



Le rapport précise que le taux de participation au marché du travail est resté à peu près inchangé à 62,9% et que le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricoles a augmenté de 3,1% en rythme annuel.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, passant de +224.000 à +216.000 pour avril et de +75.000 à +72.000 pour mai, ce qui implique donc un solde net de -11.000.



