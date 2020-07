USA : créations d'emplois supérieures aux attentes

02/07/2020 | 14:49

L'économie américaine a généré 4,8 millions d'emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où les économistes n'espéraient en moyenne qu'un gain de trois millions, et le taux de chômage a reculé à 11,1%, contre un consensus de 12,5%.



Le taux de participation au marché du travail s'est en outre amélioré de 0,7 point, pour s'établir à 61,5% en juin, un niveau toutefois inférieur de 1,9 point à celui de février, soit avant les premières mesures contre la pandémie de coronavirus.



Par ailleurs, les évolutions de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, passant de -20,7 à -20,8 millions en avril et de +2,5 à +2,7 millions en mai, ce qui implique donc un solde net de révision de +90.000 sur ces deux mois.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.