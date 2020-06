USA : créations surprises de postes en mai

05/06/2020 | 14:43

L'économie américaine a généré 2,5 millions d'emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où les économistes craignaient au contraire une perte de huit millions, et le taux de chômage a reculé à 13,3%, contre un consensus de plus de 19%.



Par ailleurs, les évolutions de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, passant de -881.000 à -1,4 million en mars et de -20,5 à -20,7 millions en avril, ce qui implique donc un solde net de révision de -642.000 sur ces deux mois.



