USA : creusement du déficit commercial en décembre

05/02/2020 | 14:38

Le déficit commercial des États-Unis est ressorti à -48,9 milliards de dollars en décembre 2019, selon le Département américain du Commerce, contre -43,7 milliards le mois précédent (révisé de -43,1 milliards en estimation initiale).



Ce déficit en aggravation sensible d'un mois sur l'autre s'avère même plus important que ce que le consensus attendait, puisque les économistes ne l'anticipaient en moyenne qu'à -47,4 milliards de dollars sur le mois de décembre.



