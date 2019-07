USA : croissance du PIB plus forte que prévu

26/07/2019 | 14:45

Le PIB américain a progressé de 2,1% en rythme annuel au deuxième trimestre 2019, selon la première estimation du Département du Commerce, là où les économistes n'attendaient en moyenne qu'un taux de 1,8%.



La décélération de la croissance se montre donc un peu moins forte qu'anticipé, par rapport au taux de 3,1% du trimestre précédent, ralentissement qui reflète notamment l'évolution négative des exportations et de l'investissement fixe non résidentiel.



Par ailleurs, l'indice de prix PCE a augmenté de 2,3% au deuxième trimestre, à comparer à une hausse de 0,4% au premier. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,1% à +1,8% d'un trimestre sur l'autre.



