USA : croissance révisée en légère hausse au 2e trimestre

29/08/2018 | 14:41

Le produit intérieur brut (PIB) américain a progressé de 4,2% en rythme annuel au deuxième trimestre, selon le Département du Commerce qui avait fait état d'une croissance de 4,1% en toute première lecture il y a un mois.



La croissance a donc accéléré légèrement plus qu'estimé initialement comparativement au taux de 2,2% observé au premier trimestre. Par comparaison, le consensus des économistes attendait au contraire une révision en légère baisse à 4%.



Cette accélération d'un trimestre sur l'autre reflète celle des dépenses de consommation des ménages et des administrations, ainsi que des exportations, mais aussi une moindre baisse de l'investissement fixe résidentiel.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.