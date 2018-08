USA : déficit commercial creusé plus que prévu en juin

03/08/2018 | 14:53

Le déficit commercial des États-Unis s'est creusé au mois de juin, à en croire le Département du Commerce, à 46,3 milliards de dollars contre 43,2 milliards en mai (chiffre légèrement révisé de 43,1 milliards en estimation initiale).



Ce creusement, qui reflète à la fois une baisse de 0,7% des exportations et une hausse de 0,6% des importations américaines, s'avère sensiblement plus fort que prévu, puisque les économistes n'anticipaient en moyenne que 44,6 milliards de dollars en juin.



