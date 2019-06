USA : dépenses des ménages sous les attentes en mai

28/06/2019 | 14:45

Après une hausse de 0,6% en avril, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en mai, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,5%.



De leur côté, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,5% en mai, après un gain du même ordre en avril, et alors que le consensus ne visait qu'une augmentation de 0,3% pour le mois de mai.



En rythme annuel, la hausse de l'indice de prix PCE a décéléré de 0,1 point à +1,5%, mais s'est maintenue à +1,6% en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation.



