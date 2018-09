USA : gain de 2,9% de productivité confirmé au 2e trimestre

06/09/2018 | 14:41

La productivité non agricole des États-Unis a augmenté de 2,9% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2018, d'après le Département du Travail qui confirme ainsi son estimation préliminaire comme le consensus s'y attendait.



Cette hausse confirmée de la production non agricole par heure travaillée traduit une augmentation de 5% de la production pour une croissance de 2% seulement du nombre d'heures travaillées.



Compte tenu d'une hausse de 1,9% du salaire horaire, l'augmentation de la productivité non agricole s'est accompagnée d'une diminution de 1% du coût unitaire du travail (contre une baisse de 0,9% en estimation précédente).



