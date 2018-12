USA : hausse de 0,1% des prix producteurs en novembre

11/12/2018 | 14:43

Après une hausse de 0,6% en octobre, les prix à la production se sont accrus de 0,1% en novembre aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, là où les économistes n'attendaient en moyenne qu'une stagnation.



En excluant les éléments volatiles que sont l'alimentation, l'énergie et le négoce, les prix producteurs américains ont néanmoins augmenté de 0,3% le mois dernier, soit 0,2 point de plus que consensus de marché.



En comparaison avec la même période l'année dernière, les prix à la production industrielle se sont accrus de 2,5% au mois de novembre 2018, un taux annuel en baisse de 0,4 point par rapport à celui observé en octobre.



