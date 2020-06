USA : hausse de 0,4% des prix producteurs en mai

11/06/2020 | 14:44

Selon le Département du Travail, les prix à la production ont augmenté de 0,4% en mai aux Etats-Unis en données brutes (là où le consensus n'attendait qu'une hausse de 0,1%), et de 0,1% hors alimentation, énergie et négoce (contre une baisse de 0,2% anticipée).



En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont contractés de 0,8% le mois dernier, contre un taux annuel de -1,2% en avril. Hors éléments volatils, le taux en rythme annuel est passé de -0,3% à -0,4% d'un mois sur l'autre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.