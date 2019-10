USA : hausse de l'indice 'Empire State' en octobre

15/10/2019 | 14:37

L'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York affiche une progression ce mois-ci pour s'établir à +4, après +2 en septembre, et alors que le consensus anticipait une certaine stabilité de l'indice en octobre.



Pour mémoire, le seuil de zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière dans la région de New York : plus l'indice est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance est élevé.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.