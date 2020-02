USA : hausse de l'indice PMI composite en janvier

05/02/2020 | 16:03

L'indice PMI composite d'IHS Markit pour les États-Unis ressort à 53,3 en données définitives pour janvier 2020, à comparer à 53,1 seulement en estimation flash parue il y a trois semaines, et à 52,7 pour le mois de décembre.



Cette révision en hausse traduit donc une amélioration d'autant plus forte des conditions opérationnelles dans le secteur privé américain d'un mois sur l'autre, amélioration soutenue en particulier par le secteur des services dont l'indice est passé de 52,8 à 53,4.



Pour rappel, le seuil des 50 marque pour cet indice la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur privé américain : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.



