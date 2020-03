USA : hausse de la production industrielle en février

17/03/2020 | 14:27

Après une baisse de 0,5% (révisée après -0,3% en estimation initiale), la production industrielle des États-Unis a augmenté de 0,6% en février, selon les données de la Réserve fédérale, alors que le consensus de marché n'attendait qu'une hausse de 0,4%.



Plus précisément, la production du seul secteur manufacturier s'est améliorée de +0,1%, mais est restée stable en excluant les avions et équipements automobiles.



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en hausse de 0,4 point de pourcentage à 77% le mois dernier, un taux inférieur de 0,1 point au consensus.



