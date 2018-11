USA : hausse des commandes à l'industrie en septembre

02/11/2018 | 15:14

Les commandes à l'industrie américaine ont augmenté de +0,7% en septembre par rapport au mois précédent, d'après le Département du Commerce.



C'est un peu plus que ce qui était attendu, puisque les économistes anticipaient en moyenne une hausse de +0,5%.



Cette hausse intervient après une hausse plus marquée de 2,6% en août (chiffre révisé de +2,3%).



Par ailleurs, les commandes de biens durables ont augmenté de +0,7% en septembre.



