USA : hausse des prix producteurs conforme aux attentes

09/08/2019 | 14:53

Les prix à la production ont augmenté en juillet aux Etats-Unis du fait du renchérissement de l'énergie, mais cette progression est restée conforme aux attentes du marché.



L'indice des prix producteurs (PPI) a augmenté de 0,2% le mois dernier, selon des données dévoilées vendredi par le Département du Travail.



En excluant les éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie, leur hausse s'est toutefois limitée à 0,1%.



A eux seuls, les prix de l'énergie ont en effet grimpé de 2,3% en juillet.



Sur un an, l'indice 'PPI' affiche une hausse de 1,7%.



