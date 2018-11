USA : hausse symbolique du PMI manufacturier en octobre

01/11/2018 | 15:02

Traduisant une très légère accélération de la croissance du secteur manufacturier des États-Unis, l'indice PMI sectoriel d'IHS Markit a augmenté à 55,7 le mois dernier, contre 55,6 en septembre, niveau toujours solide en termes de comparaisons historiques.



'L'afflux de nouvelles commandes augmente rapidement et l'optimisme du secteur se redresse, dans un signal encourageant que les entreprises s'attendent à ce que le bon temps se poursuive en 2019', pointe Chris Williamson, chez IHS Markit.



Pour rappel, le seuil des 50 marque pour cet indice la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur. Plus l'indice PMI manufacturier est haut et supérieur à ce niveau de 50, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.