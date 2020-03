USA : indice PMI composite à un plus bas historique

24/03/2020 | 15:03

Reflétant l'impact de l'épidémie de Covid-19, l'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis chute de 49,6 en février à 40,5 en estimation flash pour mars, niveau le plus bas jamais atteint par la série d'enquêtes.



Pour rappel, le seuil des 50 marque pour cet indice la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur privé américain : plus il est bas en dessous de ce niveau, plus le rythme de la contraction de l'activité sectorielle est soutenu.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.