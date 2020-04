USA : indice PMI composite estimé à 27,4 en avril

23/04/2020 | 15:59

La contraction de l'activité dans le secteur privé américain s'accélère fortement en avril au vu de l'indice PMI composite d'IHS Markit qui ressort à 27,4 en estimation flash pour avril, à comparer à 40,9 au titre du mois de mars.



Il s'établit ainsi à son plus bas niveau depuis le début de la série mi-2009. Pour rappel, le seuil des 50 marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur : plus l'indice est bas en dessous de ce niveau, plus le rythme de la décroissance est soutenu.



