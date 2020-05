USA : indice PMI composite estimé à 36,4 en mai

21/05/2020 | 15:59

La contraction de l'activité dans le secteur privé américain décélère en mai au vu de l'indice PMI composite d'IHS Markit qui ressort à 36,4 en estimation flash, à comparer à un plus bas historique de 27 inscrit au titre du mois d'avril.



Pour rappel, le seuil des 50 marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur privé des Etats-Unis : plus l'indice est bas en dessous de ce niveau, plus le rythme de la décroissance est soutenu.



'Nous anticipons un déclin du PIB à un rythme annualisé de l'ordre de 37% au deuxième trimestre, et il faudra deux ans à l'économie pour retrouver le pic d'avant la pandémie', prévient Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit.



