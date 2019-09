USA : indice PMI manufacturier à 50,3 en août

03/09/2019 | 15:53

L'indice PMI d'IHS Markit pour le secteur manufacturier des Etats-Unis ressort à 50,3 pour le mois d'août, à comparer à 50,4 pour juillet, traduisant ainsi la plus faible croissance du secteur depuis septembre 2009.



L'indice pour août a néanmoins été révisé en légère hausse par rapport à son estimation flash, qui était de 49,9. Pour mémoire, c'est la barre de 50 qui marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité dans un secteur.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.