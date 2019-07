USA : indice PMI manufacturier à 50,6 en juin

01/07/2019 | 15:59

L'indice PMI d'IHS Markit pour le secteur manufacturier des Etats-Unis ressort à 50,6 en définitive pour juin, à comparer à 50,1 en estimation flash (et à 50,5 pour mai), traduisant ainsi une croissance du secteur plus forte qu'estimé initialement.



Pour mémoire, c'est la barre de 50 qui marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité dans un secteur : plus l'indice PMI est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé.



