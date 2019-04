USA : indice Philly Fed en baisse à 8,5 en avril

18/04/2019 | 14:55

L'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') recule à +8,5 sur le mois en cours, contre +13,7 au mois précédent. Par comparaison, le consensus des économistes ne visait qu'un repli de l'indice autour de +11 en avril.



Cette évolution traduit donc un ralentissement plus fort que prévu de l'expansion manufacturière autour de Philadelphie. Pour rappel, la barre de zéro pour cet indice marque la limite entre expansion et contraction de l'activité.



