27/07/2018 | 16:13

L'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan ('UMich') ressort à 97,9 en donnée définitive pour le mois de juillet, à comparer à 97,1 en estimation préliminaire.



Il s'inscrit ainsi en repli nettement moins sensible qu'estimé initialement par rapport au niveau de 98,2 de juin. Les économistes anticipaient en moyenne une révision bien plus modeste pour le mois de juillet, à 97,2.



