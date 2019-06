USA : inflation en ligne avec les attentes en données brutes

12/06/2019 | 14:44

Le Département américain du Travail a fait état ce mercredi d'une hausse de +0,1% de l'indice des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier, en ligne avec ce qu'anticipaient en moyenne les économistes.



En excluant les prix habituellement volatils de l'énergie et des produits alimentaires, l'inflation sous-jacente aux États-Unis est aussi ressortie à +0,1% en mai 2019, un chiffre légèrement en dessous du consensus (+0,2%).



Par rapport à mai 2018, l'indice des prix a augmenté de 1,8% en données brutes et de 2% hors éléments volatils le mois dernier, des taux donc inférieurs aux consensus respectifs qui étaient de 1,9% et de 2,1%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.