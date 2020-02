USA : inflation un peu sous les attentes

13/02/2020 | 14:44

Les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,1% en janvier par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, alors que les économistes prévoyaient une hausse de 0,2% en moyenne.



En excluant les prix habituellement volatils de l'énergie et des produits alimentaires, l'inflation américaine sous-jacente est toutefois ressortie à +0,2% le mois dernier, un niveau conforme au consensus de marché.



Par rapport à janvier 2019, l'indice des prix a augmenté de 2,5% en données brutes -soit le taux annualisé le plus élevé observé depuis celui d'octobre 2018- et de 2,3% hors éléments volatils le mois dernier.



